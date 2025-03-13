В аэропортах Саратова и Волгограда ввели временные ограничения

Работу аэропортов Саратова и Волгограда временно ограничили для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

«Временные ограничения в 07:45 мск введены на работу аэропорта Саратов... Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы», - написал представитель ведомства в Telegram.

Аналогичные ограничения ввели в авиагавани Волгограда, меры действуют с 08:00 по Москве.

Ранее работу шести аэропортов, в том числе столичных Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковского, временно ограничивали на фоне массированной атаки украинских БПЛА, напоминает 360.ru.

