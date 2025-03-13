В аэропортах Саратова и Волгограда ввели временные ограничения
Работу аэропортов Саратова и Волгограда временно ограничили для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.
«Временные ограничения в 07:45 мск введены на работу аэропорта Саратов... Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы», - написал представитель ведомства в Telegram.
Аналогичные ограничения ввели в авиагавани Волгограда, меры действуют с 08:00 по Москве.
Ранее работу шести аэропортов, в том числе столичных Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковского, временно ограничивали на фоне массированной атаки украинских БПЛА, напоминает 360.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru