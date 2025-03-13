СМИ: Инфляция в России начнет снижаться к осени

Такой прогноз дали изданию шесть специалистов. Еще два эксперта считают, что рост цен будет замедляться в апреле-мае, по мнению еще двоих, процесс уже идет.

В свою очередь, Банк России отмечает наличие признаков, указывающих на замедление инфляции. Устойчивость процесса пока под вопросом, для ее подтверждения необходим «более сдержанный рост потребительской активности, а также опережающий рост производительности труда по отношению к реальным зарплатам».

Издание отмечает, что рост цен по итогам февраля рост цен превысил 10% по сравнению с показателями в прошлом году. Рост цен разгоняют внешние ограничения, при этом замедление инфляции сдерживается из-за расходов казны и дефицитного рынка труда. Кроме того, на ситуацию негативно повлияло сокращение урожаев в прошлом году из-за погодных условий.

Вместе с тем специалисты отмечают укрепление курса рубля, которое способствует снижению инфляции.

