СМИ: Инфляция в России начнет снижаться к осени
Устойчивое снижение инфляции в России возможно во втором полугодии текущего года. Об этом пишут Известия со ссылкой на экспертов.
Такой прогноз дали изданию шесть специалистов. Еще два эксперта считают, что рост цен будет замедляться в апреле-мае, по мнению еще двоих, процесс уже идет.
В свою очередь, Банк России отмечает наличие признаков, указывающих на замедление инфляции. Устойчивость процесса пока под вопросом, для ее подтверждения необходим «более сдержанный рост потребительской активности, а также опережающий рост производительности труда по отношению к реальным зарплатам».
Издание отмечает, что рост цен по итогам февраля рост цен превысил 10% по сравнению с показателями в прошлом году. Рост цен разгоняют внешние ограничения, при этом замедление инфляции сдерживается из-за расходов казны и дефицитного рынка труда. Кроме того, на ситуацию негативно повлияло сокращение урожаев в прошлом году из-за погодных условий.
Вместе с тем специалисты отмечают укрепление курса рубля, которое способствует снижению инфляции.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru