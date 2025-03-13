В Калужской области один человек пострадал при падении БПЛА

Один человек пострадал в результате атаки беспилотников ВСУ в Калужской области. Об этом сообщил глава региона Владислав Шапша.

Как отметил губернатор, дроны были уничтожены и перехвачены в Дзержинском, Хвастовичском, Кировском, Думиничском, Мещовском и Ульяновском районах.

«В результате падения одного из БПЛА возникло возгорание технического здания промышленного предприятия в Дзержинском районе... Один из сотрудников ночной смены предприятия получил ранение легкой степени тяжести», - написал Шапша в Telegram-канале.

Также из-за падения дрона в Хвастовичском районе были повреждены вышка связи и линия электроснабжения. По предварительным данным, серьезных повреждений инфраструктуры и жертв нет.

Ранее Минобороны сообщило, что минувшей ночью над Калужской областью уничтожили 25 дронов ВСУ, пишет 360.ru.

