В Калужской области один человек пострадал при падении БПЛА
Один человек пострадал в результате атаки беспилотников ВСУ в Калужской области. Об этом сообщил глава региона Владислав Шапша.
Как отметил губернатор, дроны были уничтожены и перехвачены в Дзержинском, Хвастовичском, Кировском, Думиничском, Мещовском и Ульяновском районах.
«В результате падения одного из БПЛА возникло возгорание технического здания промышленного предприятия в Дзержинском районе... Один из сотрудников ночной смены предприятия получил ранение легкой степени тяжести», - написал Шапша в Telegram-канале.
Также из-за падения дрона в Хвастовичском районе были повреждены вышка связи и линия электроснабжения. По предварительным данным, серьезных повреждений инфраструктуры и жертв нет.
Ранее Минобороны сообщило, что минувшей ночью над Калужской областью уничтожили 25 дронов ВСУ, пишет 360.ru.
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