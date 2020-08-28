Кремль пока не планирует задействовать силовиков в Белоруссии

«Путин исходит из того, что он никак не будет использован», - рассказал журналистам пресс-секретарь президента.

При этом Песков добавил, что белорусские силовики действуют корректно.

Ранее Путин выразил готовность оказать силовую помощь белорусскому лидеру Александру Лукашенко, если ситуация в Белоруссии выйдет из-под контроля. Президент России заявил, что по просьбе Лукашенко сформировал резерв из российских правоохранителей. Однако пока необходимости для их применения в Белоруссии нет, подчеркнул российский президент.

