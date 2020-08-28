Кремль пока не планирует задействовать силовиков в Белоруссии
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин пока не планирует задействовать российский силовой резерв в Белоруссии.
Песков отметил, что пока нет никакой необходимости задействовать в том, чтобы задействовать российских силовиков на территории Белоруссии.
«Путин исходит из того, что он никак не будет использован», - рассказал журналистам пресс-секретарь президента.
При этом Песков добавил, что белорусские силовики действуют корректно.
Ранее Путин выразил готовность оказать силовую помощь белорусскому лидеру Александру Лукашенко, если ситуация в Белоруссии выйдет из-под контроля. Президент России заявил, что по просьбе Лукашенко сформировал резерв из российских правоохранителей. Однако пока необходимости для их применения в Белоруссии нет, подчеркнул российский президент.
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