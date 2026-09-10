Песков: Предметные разговоры об энергетическом перемирии с Украиной не ведутся

Предметные разговоры об энергетическом перемирии с Украиной не ведутся. Как сообщает RT, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Отвечая на соответствующий вопрос журналистов, он указал, что подобные инициативы Киева не связаны со стремлением к долгосрочному урегулированию. Причина - в критической уязвимости этой сферы.

«Киевский режим предлагает... перемирие в той области, которая является ахиллесовой пятой», — заключил представитель Кремля.

Ранее замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявил, что предыдущие перемирия, объявленные в ходе СВО, были нарушены Украиной несколько тысяч раз, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЭнергетикаПеремириеУкраинаРоссияДмитрий Песков

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