Песков: Предметные разговоры об энергетическом перемирии с Украиной не ведутся
Предметные разговоры об энергетическом перемирии с Украиной не ведутся. Как сообщает RT, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Отвечая на соответствующий вопрос журналистов, он указал, что подобные инициативы Киева не связаны со стремлением к долгосрочному урегулированию. Причина - в критической уязвимости этой сферы.
«Киевский режим предлагает... перемирие в той области, которая является ахиллесовой пятой», — заключил представитель Кремля.
Ранее замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявил, что предыдущие перемирия, объявленные в ходе СВО, были нарушены Украиной несколько тысяч раз, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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