Песков: Предметные разговоры об энергетическом перемирии с Украиной не ведутся

Отвечая на соответствующий вопрос журналистов, он указал, что подобные инициативы Киева не связаны со стремлением к долгосрочному урегулированию. Причина - в критической уязвимости этой сферы.

«Киевский режим предлагает... перемирие в той области, которая является ахиллесовой пятой», — заключил представитель Кремля.

Ранее замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявил, что предыдущие перемирия, объявленные в ходе СВО, были нарушены Украиной несколько тысяч раз, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».