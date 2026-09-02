Мирошник назвал мирные инициативы Зеленского имитацией и пиаром
Нереалистичные инициативы президента Украины Владимира Зеленского по прекращению огня — лишь имитация стремления к миру, считает посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. Об этом он заявил в интервью RT.
Как отметил дипломат, это порождение огромного количества проектов, далеких от реальности и не влияющих на достижение политико-дипломатического урегулирования конфликта.
«Их содержательную сторону никто не рассматривает, поэтому многие из них нереалистичны и созданы исключительно для пиара и для сотрясения воздуха в медийном пространстве», — заявил Мирошник.
Посол подчеркнул, что предлагаемые временное перемирие в ряде регионов, запрет на использование вооружений в Черном море либо в воздухе помогли бы Киеву получить передышку, провести перевооружение и увеличить численность войск для выхода на новый уровень эскалации.
Ранее депутат Госдумы Леонид Слуцкий назвал чушью план Зеленского по урегулированию украинского конфликта.
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