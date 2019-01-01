Кремль оценил новые экономические санкции Киева

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал введение дополнительных пошлин на российские товары и запрета на ввоз некоторой продукции на Украину. Как сообщает RT, в Кремле напомнили о том, что предыдущие санкции России в отношении Киева были вызваны действиями Киева.

«А в целом здесь, наверное, надо вспомнить, что предыдущие решения российской стороны именно были спровоцированы украинскими властями», — сказал Песков.

Также пресс-секретарь президента отметил, что РФ никогда не была сторонницей разрыва отношений с Украиной, пишет Ura.ru. Напомним, ранее Киев расширил перечень товаров из РФ, запрещённых к ввозу на территорию Украины. Под запрет попали удобрения, сельхозпродукция, транспорт. По словам премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, решение было принято в качестве зеркальной меры в ответ на действия России.