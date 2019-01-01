Стало известно, кому Зеленский предложил возглавить СБУ
Избранный президент Украины Владимир Зеленский предложил возглавить Службу безопасности Украины (СБУ) депутату от фракции партии «Батькивщина» Владиславу Бухареву, сообщает издание «Обозреватель» со ссылкой на источники. Отмечается, что новый лидер Украины уже постепенно подбирает себе кадры.
Владислав Бухарев в 2014 году занимал пост заместителя главы ведомства, которое ему предложено возглавить. Также он три года провёл в должности заместителя главы Государственной фискальной службы. Издание отмечает, что Бухарев давно знаком с новоизбранным президентом Зеленским.
Ранее в команде Зеленского заявили о намерении нового лидера страны сменить глав военного и внешнеполитического ведомств. Об этом заявил советник Владимира Зеленского Дмитрий Разумков.
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