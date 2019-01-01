Стало известно, кому Зеленский предложил возглавить СБУ

Владислав Бухарев в 2014 году занимал пост заместителя главы ведомства, которое ему предложено возглавить. Также он три года провёл в должности заместителя главы Государственной фискальной службы. Издание отмечает, что Бухарев давно знаком с новоизбранным президентом Зеленским.

Ранее в команде Зеленского заявили о намерении нового лидера страны сменить глав военного и внешнеполитического ведомств. Об этом заявил советник Владимира Зеленского Дмитрий Разумков.

