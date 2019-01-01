Украина

На Украине главу Конституционного суда отправили в отставку

14 мая20:40

Глава Конституционного суда Украины Станислав Шевчук отправлен в отставку по результатам голосования, сообщает агентство «Интерфакс».

Теперь КС возглавила Наталья Шаптала.

49-летний Станислав Шевчук — украинский юрист, доктор юридических наук, член-корреспондент Национальной Академии правовых наук Украины. 13 марта 2014 года Станислав Шевчук избран судьей Конституционного суда Украины. 21 февраля 2018 года избран Председателем Конституционного суда Украины.

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ФОТО: pixabay.com
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