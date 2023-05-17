Кремль отреагировал на данные Херша о призывах к Зеленскому завершить конфликт

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал публикацию журналиста Сеймура Херша про тайный призыв к Киеву о завершении украинского конфликта.

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Ранее американский публицист сообщил, что группа стран во главе с Польшей якобы уговаривает президента Украины Владимира Зеленского закончить конфликт.

«Я не знаю, как воспринимать данные этого журналиста. Мы воспринимаем конкретные факты», — подчеркнул Песков.

По словам представителя Кремля, Москва наблюдает увеличение поставок оружия и амуниции Украине и повышение уровня вооружений.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
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