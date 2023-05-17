Херш заявил, что группа стран призывает Зеленского завершить конфликт
Группа стран втайне призывает президента Украины Владимира Зеленского завершить конфликт на территории страны. Об этом сообщил американский журналист Сеймур Херш, передает РИА Новости.
По его словам, ряд государств во главе с Польшей выступают за завершение боевых действий и призывают украинского лидера пойти на это даже ценой отставки. Однако Зеленский отказывается от такого решения.
Херш отмечает, что политик начинает терять поддержку стран-соседей.
Между тем глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что турне Зеленского по Европе, в ходе которого политик провел переговоры о новых поставках вооружений, показывает готовность Запада к эскалации, сообщает телеканал «360».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru