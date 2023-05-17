Херш заявил, что группа стран призывает Зеленского завершить конфликт

По его словам, ряд государств во главе с Польшей выступают за завершение боевых действий и призывают украинского лидера пойти на это даже ценой отставки. Однако Зеленский отказывается от такого решения.

Херш отмечает, что политик начинает терять поддержку стран-соседей.

Между тем глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что турне Зеленского по Европе, в ходе которого политик провел переговоры о новых поставках вооружений, показывает готовность Запада к эскалации, сообщает телеканал «360».

