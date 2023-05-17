«Кто он такой, этот Херш?»: В Польше не собираются принуждать Украину к миру

Польский политолог Якуб Корейба в эфире НСН опроверг заявления о том, что Варшава тайно призывает Зеленского к миру. 

В Польше не принуждают Киев к перемирию с Россией, заявил польский политолог Якуб Корейба в беседе с НСН. Он отметил, что Варшава считает нынешнюю ситуацию шансом «вернуть Украину в Европу».

Американский журналист Сеймур Херш ранее заявил, что группа стран во главе с Польшей втайне призывает президента Украины Владимира Зеленского завершить конфликт. Херш отмечает, что Зеленский начинает терять поддержку стран-соседей. Корейба полностью опроверг данные журналиста.

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«Настроения на принуждение к миру нет, есть настроение на победу. А победа – это полное восстановление территориальной целостности Украины, вступление Украины в Евросоюз и НАТО в среднесрочной перспективе, а в долгосрочной перспективе полная изоляция России, исключение ее из европейской политики – в политическом, экономическом, культурном планах. Это позиция Польши», - заявил Корейба.

Собеседник НСН назвал ситуацию вокруг Украины первым шансом за последние 300 лет изменить геополитику Восточной Европы и отношения стран региона с Россией.

«Кто он такой, этот Херш? Я вижу позицию президента, министров, никто не думает про компромисс, когда Украина с каждым днем становится сильнее. Такого шанса изменить отношения региона с Россией не было за последние 300 лет. Это самый большой шанс изменить геополитику Восточной Европы, вернуть Украину в Европу», - резюмировал он.

Накануне директор эстонского Института внешней политики Кристи Райк после общения с западными коллегами на конференции Леннарта Мери заявила, что Евросоюз больше не хочет и не может поддерживать Украину, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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