Великобритания выступит за укрепление оказываемой Украине поддержки

Глава правительства Великобритании Риши Сунак намерен выступать за укрепление оказываемой Киеву поддержки на саммите G7, который будет проходить в японской Хиросиме с 19 по 21 мая, следует из сообщения, распространенном канцелярией премьера.

Сунак: конфликт на Украине завершится на лучших условиях для Киева

Сунак также проведет несколько двусторонних встреч и должен будет объявить о новом совместном британско-японском проекте в сфере оборонного сотрудничества.

На предстоящей неделе, как следует из сообщения, глава правительства побывает на саммите Совета Европы в Исландии, где речь пойдет об угрозе, «которую представляет Россия, а также на коллективных усилиях по борьбе с нелегальной миграцией».

Ранее Зеленский и Сунак обсудили ситуацию на фронте, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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