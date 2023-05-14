Великобритания выступит за укрепление оказываемой Украине поддержки
Глава правительства Великобритании Риши Сунак намерен выступать за укрепление оказываемой Киеву поддержки на саммите G7, который будет проходить в японской Хиросиме с 19 по 21 мая, следует из сообщения, распространенном канцелярией премьера.
Сунак также проведет несколько двусторонних встреч и должен будет объявить о новом совместном британско-японском проекте в сфере оборонного сотрудничества.
На предстоящей неделе, как следует из сообщения, глава правительства побывает на саммите Совета Европы в Исландии, где речь пойдет об угрозе, «которую представляет Россия, а также на коллективных усилиях по борьбе с нелегальной миграцией».
Ранее Зеленский и Сунак обсудили ситуацию на фронте, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+3 027 / сут.
Умерли
399 тыс.+27 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+5 022 / сут.
- Великобритания выступит за укрепление оказываемой Украине поддержки
- Кадыров опроверг заявления о прорыве ВСУ в направлении Кременной
- Советник Пушилина назвал цель удара Украины по Донецку
- Зеленский напомнил, что Трамп не смог прекратить конфликт в Донбассе
- Украинский беспилотник атаковал завод в Брянской области
- Назван победитель «Евровидения-2023»
- Песков заявил, что Москва не приемлет обвинений во вмешательстве в выборы в Турции
- СМИ: утечка документов из Пентагона доказывает, что Зеленский планировал атаки на Россию
- Зеленский вновь прокомментировал атаку беспилотников на Кремль
- СМИ: в Риме устроили протест против поставок оружия Украине
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru