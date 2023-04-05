Кремль не видит перспектив для переговоров с Киевом

Кремль не видит подвижек в плане намерения Киева обсуждать возможности возобновления мирных переговоров с Москвой. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя визит в Варшаву президента Украины Владимира Зеленского.

«Мы пока никаких перспектив не видим для этого, здесь нечего добавить», — цитирует RT официального представителя Кремля. Также, по словам Пескова, об этом не говорит и рабочий визит президента Франции Эммануэля Макрона в Пескин.