Кремль не видит перспектив для переговоров с Киевом
Кремль не видит подвижек в плане намерения Киева обсуждать возможности возобновления мирных переговоров с Москвой. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя визит в Варшаву президента Украины Владимира Зеленского.
«Мы пока никаких перспектив не видим для этого, здесь нечего добавить», — цитирует RT официального представителя Кремля. Также, по словам Пескова, об этом не говорит и рабочий визит президента Франции Эммануэля Макрона в Пескин.
Зеленский сегодня утром прибыл в столицу Польши. Как отмечает НСН, это первый официальный визит лидера Украины в Варшаву. Президент Польши Анджей Дуда встретил Зеленского с супругой во дворе Президентского дворца.
Президент Франции Эммануэль Макрон сегодня прибыл в Пекин с трёхдневным рабочим визитом. Ранее лидер Пятой республики заявил, что Китай может сыграть важную роль в ситуации вокруг Украины, учитывая его сильные связи с Россией.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru