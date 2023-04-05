СМИ: Зеленский уже прибыл в Польшу

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Польшу. Об этом сообщает радио RMF FM, ссылаясь на неофициальные источники.

В Польше предположили, что Зеленский посетит Варшаву для подготовки к переговорам с Россией

«Зеленский уже в Польше», — отмечается в сообщении.

Эта поездка стала первым официальным визитом украинского президента в Польшу. Зеленский посещает республику с однодневным визитом по приглашению президента Польши Анджея Дуды.

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ФОТО: Telegram-канал Зеленского
ТЕГИ:УкраинаПольшаВладимир Зеленский

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