Кремль не ведет переговоры с оппозицией в Белоруссии

Кремль не ведет переговоры с оппозицией Белоруссии. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нет, у нас нет каналов связи и каких-либо переговоров, переговоры не ведутся. Мы, собственно, точно пока не знаем платформу и требования оппозиции», - сообщил представитель Кремля.

Песков в очередной раз также напомнил, что Москва не намерена вмешиваться в ситуацию в Белоруссии, и считает кризис внутриполитическим.

Двух членов президиума КС оппозиции задержали в Минске

Так Песков ответил на вопрос, есть ли у Кремля какие-то каналы связи с Координационным советом оппозиции Белоруссии и ведутся ли переговоры с «альтернативными политическими силами», передает РИА Новости.

Вместе с тем пресс-секретарь сообщил, что Кремлю известны «некие документы», которые были составлены «вот этими людьми» и в них «больший акцент смещался в сторону от взаимодействия с Россией».

Песков подчеркнул, что Кремлю больше импонируют белорусские политики, выступающие «за последовательное продолжение линии на союзнические отношения, на взаимовыгодное партнерство между нашими двумя братскими странами».

Ранее в понедельник Александр Лукашенко призвал увольнять из школ учителей-оппозиционеров, сообщает Ura.ru.

Первый глава постсоветской Белоруссии Станислав Шушкевич заявил НСН, что, взяв в руки оружие, президент Александр Лукашенко пытался запугать белорусский народ.

«Это уродство, это спектакль. Так настраивать людей! Пушков сказал совершенно правильно: тут политические ошибки непоправимы. У Лукашенко нет никакого чувства благородства, чувства достоинства. Вчера в Минске вышло 300 тысяч человек - весь Минск вышел на этот протест. Нужно было прислушаться к этому протесту, признать фантастическую фальсификацию выборов и уйти в отставку», - считает Шушкевич.

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Гунеев
ТЕГИ:ОппозицияБелоруссияДмитрий Песков
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