Двух членов президиума КС оппозиции задержали в Минске
24 августа 202011:42
Святослав Павлов
Членов президиума Координационного совета (КС) белорусской оппозиции Ольгу Ковалькову и Сергея Дылевского задержали в Минске, сообщили в пресс-службе КС.
Кадры с задержанием силовиками лидеров оппозиции также разместил телеканал "Белсат".
Ранее в связи с созданием КС в Белоруссии возбудили уголовное дело. Как заявил генпрокурор Александр Конюк, создание и деятельность совета направлены на захват власти, а также на причинение вреда национальной безопасности страны.
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24 августа 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru