Двух членов президиума КС оппозиции задержали в Минске

Членов президиума Координационного совета (КС) белорусской оппозиции Ольгу Ковалькову и Сергея Дылевского задержали в Минске, сообщили в пресс-службе КС.

Кадры с задержанием силовиками лидеров оппозиции также разместил телеканал "Белсат".

Белорусская оппозиция потребовала срочной встречи с силовиками

Ранее в связи с созданием КС в Белоруссии возбудили уголовное дело. Как заявил генпрокурор Александр Конюк, создание и деятельность совета направлены на захват власти, а также на причинение вреда национальной безопасности страны.

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ФОТО: РИА Новости
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