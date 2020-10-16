Кремль не расценивает розыск Тихановской как политическое преследование
Правоохранительные органы России не имеют претензий к экс-кандидату в президенты Белоруссии Светлане Тихановской, приводит ТАСС слова пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.
Однако и объявление ее в межгосударственный розыск Белоруссией и Россией Москва не расценивает как политическое преследование.
Песков пояснил, что у России и Белоруссии есть единая правовая система и общие обязательства.
В начале октября данные белорусской оппозиционерки Светланы Тихановской внесли в базу разыскиваемых лиц в России, эту информацию можно найти на сайте МВД РФ. Пресс-центр МВД РФ объяснил, что российские следственные органы не возбуждали никаких уголовных дел в отношении экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской. Ее имя появилось в базе данных розыска в связи с тем, что Главный информационно-аналитический центр МВД России осуществляет формирование и ведение Межгосударственного информационного банка. Договор о взаимоотношениях МВД был заключен в 1992 году в рамках СНГ, а соглашение об обмене информацией в сфере борьбы с преступностью — в 2009 году.
В свою очередь, адвокат Людмила Айвар ранее рассказала НСН, что последствием этого решения российских властей может стать ускоренное получение Тихановской политического убежища. Она также не исключила, что Тихановской могут предоставить гражданство другой страны за преследования на территории Белоруссии.
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