Розыск по-братски: Что грозит Тихановской в Союзном государстве
Известные адвокаты в интервью НСН объяснили присоединение России к поискам главного политического оппонента Александра Лукашенко.
Следственный комитет (СК) Белоруссии объявил в межгосударственный розыск экс-кандидата в президенты страны Светлану Тихановскую. СК располагает доказательствами того, что некоторые члены созданного ею Координационного совета оппозиции совершали действия, направленные на дестабилизацию ситуации в стране и причинение вреда национальной безопасности.
Почетный адвокат России Александр Островский пояснил НСН, что это обычная уголовно-правовая практика в рамках Союзного государства.
«В розыск ее объявили за преступления, совершенные на территории Белоруссии, а у нас с Белоруссией - Союзное государство. В России это автоматически дублируется. Если она появится у нас, Тихановская будет задержана и препровождена в Белоруссию, туда, где возбуждено уголовное дело», - считает собеседник НСН.
Такое же объяснение дал НСН адвокат, экс-глава ОВД Перово Евгений Харламов. По его словам, такое правило действует абсолютно во всех случаях, и для Тихановской не было сделано какого-то исключения.
«Конечно, появляется контекст политической ситуации, но если его убрать, то это происходит сплошь и рядом, говорю как адвокат по уголовным делам. А сумбур такой, потому что она – претендент на пост главы государства», - пояснил Евгений Харламов.
Если поступит запрос от Белоруссии в России о заморозке счетов, то Москва имеет право на это. Подобный прецедент, напомнил Харламов, случился с шоколадной фабрикой, принадлежащей экс-президенту Украины Петру Порошенко.
В России в 2018-м году деятельность Roshen приостановлена по решению суда, признавшего компанию виновной в хищении 180 млн рублей.
«Если в Белоруссии речь идет о свержении существующей власти, то, конечно, может поступить запрос об установлении счетов Тихановской. Арест может быть наложен. И такая же ситуация действует в обратном порядке. Если кто-то прячется в Белоруссии, Россия посылает запрос, и преступника отправляют к нам», - пояснил механизм взаимодействия двух стран Евгений Харламов.
Эксперты полагают, что вряд ли Тихановская приедет в Россию, когда у нее есть союзники-советники в Европе. Неспроста экс-кандидат отправилась в Литву, получив угрозы в свой адрес и в адрес своей семьи.
По мнению адвоката Александра Островского, ни Польша, ни другие страны Европы Тихановскую не выдадут, потому что она там пользуется поддержкой и там находится в безопасности.
После выборов по инициативе Тихановской оппозиция создала Координационный совет (КС) по транзиту власти в республике. Оппозиция считает избранным лидером Тихановскую, требует назначения в стране новых выборов, настаивает на переговорах с действующими властями. Генпрокуратура Белоруссии в связи с созданием КС возбудила уголовное дело о призывах к захвату власти. К настоящему времени шесть из семи членов президиума КС арестованы или находятся за границей.
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