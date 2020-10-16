Розыск по-братски: Что грозит Тихановской в Союзном государстве

Следственный комитет (СК) Белоруссии объявил в межгосударственный розыск экс-кандидата в президенты страны Светлану Тихановскую. СК располагает доказательствами того, что некоторые члены созданного ею Координационного совета оппозиции совершали действия, направленные на дестабилизацию ситуации в стране и причинение вреда национальной безопасности.

Почетный адвокат России Александр Островский пояснил НСН, что это обычная уголовно-правовая практика в рамках Союзного государства.

«В розыск ее объявили за преступления, совершенные на территории Белоруссии, а у нас с Белоруссией - Союзное государство. В России это автоматически дублируется. Если она появится у нас, Тихановская будет задержана и препровождена в Белоруссию, туда, где возбуждено уголовное дело», - считает собеседник НСН.

Такое же объяснение дал НСН адвокат, экс-глава ОВД Перово Евгений Харламов. По его словам, такое правило действует абсолютно во всех случаях, и для Тихановской не было сделано какого-то исключения.

«Конечно, появляется контекст политической ситуации, но если его убрать, то это происходит сплошь и рядом, говорю как адвокат по уголовным делам. А сумбур такой, потому что она – претендент на пост главы государства», - пояснил Евгений Харламов.

Если поступит запрос от Белоруссии в России о заморозке счетов, то Москва имеет право на это. Подобный прецедент, напомнил Харламов, случился с шоколадной фабрикой, принадлежащей экс-президенту Украины Петру Порошенко.