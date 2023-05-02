Кремль готов к продолжению диалога по зерновой сделке

Тема черноморской зерновой сделки остаётся в повестке дня, несмотря на то, что условия Москвы до сих пор не выполнены. С таким комментарием выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, диалог по данной теме будет продолжен.

Песков уточнил, что, в первую очередь, условия не выполнены в части российского агропромышленного сектора. При этом представитель Кремля указал, что сроки последнего продления сделки очень быстро подходят к завершению.

Песков не смог назвать конкретную дату очередной возможной встречи по данному вопросу с участием всех сторон. Он подтвердил, что контакты по этой теме продолжаются, однако не приносят результатов.