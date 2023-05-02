Кремль готов к продолжению диалога по зерновой сделке
Тема черноморской зерновой сделки остаётся в повестке дня, несмотря на то, что условия Москвы до сих пор не выполнены. С таким комментарием выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, диалог по данной теме будет продолжен.
Песков уточнил, что, в первую очередь, условия не выполнены в части российского агропромышленного сектора. При этом представитель Кремля указал, что сроки последнего продления сделки очень быстро подходят к завершению.
Песков не смог назвать конкретную дату очередной возможной встречи по данному вопросу с участием всех сторон. Он подтвердил, что контакты по этой теме продолжаются, однако не приносят результатов.
Сегодня агентства Reuters сообщило со ссылкой на источник в Киеве о том, что в среду, 3 мая может пройти встреча по зерновой сделке при участии всех её участников.
Член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков ранее в комментарии Telegram-канал «Радиоточка НСН» призвал Москву больше не продлевать зерновую сделку, так как корабли, которые приходят в Одессу за грузом, могут использоваться для поставок вооружений Украине.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru