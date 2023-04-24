«Критическое давление»: Рекордные запасы зерновых в России привели к обвалу цен

Рекордные объемы запасов зерновых негативно сказываются на отрасли, что отразится на будущих показателях, заявил глава Зернового союза Аркадий Злочевский в пресс-центре НСН.

«Мы испытываем достаточно критическое давление запасов на рынке. Это привело к обвальному снижению цен, цены снизились ниже себестоимости. Продажи идут в убыток, это неприятно для крестьянских карманов и ведет к сокращению инвестиций в производство, так как денег катастрофически не хватает. Это скажется на показателях будущих урожаев. Такая экономически плачевная ситуация не может не сказаться на инвестиционном развитии, развитие практически остановлено. Если ситуация не исправится, а перспектив таких мало, так как мы перейдем в сезон с рекордными запасами, то это может привести к продолжению этого давления на рынок», - рассказал он.

Урожай зерна в РФ в 2023 году с учетом новых регионов ожидается в 123 миллиона тонн, из них 78 миллиона тонн пшеницы, сообщил ранее министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев. По прогнозам экспертов перспективы сельскохозяйственного сезона-2023 в России выглядят весьма оптимистично. Тем временем, государства ЕС, вопреки обещаниям, не желают снимать ограничения по российским поставкам зерна и удобрений.

