«Критическое давление»: Рекордные запасы зерновых в России привели к обвалу цен
Глава Зернового союза Аркадий Злочевский отметил, что это влияет не только на цены, но и на инвестиции в отрасли.
Рекордные объемы запасов зерновых негативно сказываются на отрасли, что отразится на будущих показателях, заявил глава Зернового союза Аркадий Злочевский в пресс-центре НСН.
«Мы испытываем достаточно критическое давление запасов на рынке. Это привело к обвальному снижению цен, цены снизились ниже себестоимости. Продажи идут в убыток, это неприятно для крестьянских карманов и ведет к сокращению инвестиций в производство, так как денег катастрофически не хватает. Это скажется на показателях будущих урожаев. Такая экономически плачевная ситуация не может не сказаться на инвестиционном развитии, развитие практически остановлено. Если ситуация не исправится, а перспектив таких мало, так как мы перейдем в сезон с рекордными запасами, то это может привести к продолжению этого давления на рынок», - рассказал он.
Урожай зерна в РФ в 2023 году с учетом новых регионов ожидается в 123 миллиона тонн, из них 78 миллиона тонн пшеницы, сообщил ранее министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев. По прогнозам экспертов перспективы сельскохозяйственного сезона-2023 в России выглядят весьма оптимистично. Тем временем, государства ЕС, вопреки обещаниям, не желают снимать ограничения по российским поставкам зерна и удобрений.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru