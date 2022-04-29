Кремль: эвакуация с «Азовстали» не является темой для переговоров
Российский президент Владимир Путин говорил, что все гражданские лица могут выйти с комбината «Азовсталь» в Мариуполе, напомнил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
По его словам, находящиеся там военные должны сложить оружие. Так пресс-секретарь президента РФ прокомментировал заявление главы Украины Владимира Зеленского о готовности к неотложным переговорам для эвакуации из «Азовстали».
Официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин в эфире «Первого канала» заявил, что в числе заблокированных в Мариуполе на территории завода «Азовсталь» может находиться отставной генерал Вооруженных сил Канады.
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