Кремль: эвакуация с «Азовстали» не является темой для переговоров

По его словам, находящиеся там военные должны сложить оружие. Так пресс-секретарь президента РФ прокомментировал заявление главы Украины Владимира Зеленского о готовности к неотложным переговорам для эвакуации из «Азовстали».

Официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин в эфире «Первого канала» заявил, что в числе заблокированных в Мариуполе на территории завода «Азовсталь» может находиться отставной генерал Вооруженных сил Канады.

