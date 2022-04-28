Басурин заявил, что на «Азовстали» может находиться отставной канадский генерал

Официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин в эфире «Первого канала» заявил, что в числе заблокированных в Мариуполе на территории завода «Азовсталь» может находиться отставной генерал Вооруженных сил Канады.

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Он не исключил, что этого канадского военного «хотят спасти».

«Один из бывших генералов... сначала как бы из поля пропал, потом было сделано заявление Министерства обороны Канады о том, он увольняется и переезжает на Украину. Может быть, его хотят спасти», — отметил Басурин.

Ранее заместитель официального представителя Генсека ООН Фархан Хак заявил, что управление организации по гуманитарным вопросам готовит команду для эвакуации гражданских лиц с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе, сообщает RT.

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ТЕГИ:ДонбассКанадаМариупольЭдуард Басурин
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