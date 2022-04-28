Басурин заявил, что на «Азовстали» может находиться отставной канадский генерал

Он не исключил, что этого канадского военного «хотят спасти».

«Один из бывших генералов... сначала как бы из поля пропал, потом было сделано заявление Министерства обороны Канады о том, он увольняется и переезжает на Украину. Может быть, его хотят спасти», — отметил Басурин.

Ранее заместитель официального представителя Генсека ООН Фархан Хак заявил, что управление организации по гуманитарным вопросам готовит команду для эвакуации гражданских лиц с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе, сообщает RT.

