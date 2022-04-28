Басурин заявил, что на «Азовстали» может находиться отставной канадский генерал
Официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин в эфире «Первого канала» заявил, что в числе заблокированных в Мариуполе на территории завода «Азовсталь» может находиться отставной генерал Вооруженных сил Канады.
Он не исключил, что этого канадского военного «хотят спасти».
«Один из бывших генералов... сначала как бы из поля пропал, потом было сделано заявление Министерства обороны Канады о том, он увольняется и переезжает на Украину. Может быть, его хотят спасти», — отметил Басурин.
Ранее заместитель официального представителя Генсека ООН Фархан Хак заявил, что управление организации по гуманитарным вопросам готовит команду для эвакуации гражданских лиц с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе, сообщает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,2 млн+7 681 / сут.
Умерли
376 тыс.+166 / сут.
Выздоровели
17,5 млн+11 063 / сут.
- Басурин заявил, что на «Азовстали» может находиться отставной канадский генерал
- Иммунолог назвал сроки появления новой волны и штамма коронавируса
- «Губернатор в законе». Соловьёв продолжил перепалку с Куйвашевым
- Загорелась крыша торгового центра в городе Ишим Тюменской области
- Беглов заявил, что участие в ПМЭФ подтвердили 69 стран
- ВЦИОМ: большинство россиян считают себя патриотами
- Военные вертолёты столкнулись в небе Саратовской области
- Путин и Эрдоган по телефону обсудили Украину
- Захарова: Киев готовит киберпровокацию против России
- Скончался известный футбольный агент Мино Райола
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru