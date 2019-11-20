Шушкевич поспорил с Путиным о распаде СССР: Уйти хотели все республики

Распад СССР не связан с ростом национализма в Прибалтике, его причиной стала неэффективная экономическая политика. Об этом заявил президент России Владимир Путин, сообщает РИА Новости.

«Это мало имеет отношение к росту национализма в странах Прибалтики, в основе лежит, конечно, очень неэффективная экономическая политика Советского Союза, которая привела к фактически коллапсу в социальной сфере и имела пролонгированные последствия в сфере политической», — сказал глава государства.

Экс-председатель Верховного Совета Белоруссии Станислав Шушкевич в эфире НСН предложил не упрощать столь сложные процессы внутри советской страны.

«Давайте вспомним 15 деклараций о независимости – каждая республика в СССР её приняла. В каждой было сказано, почему они хотят независимости. Получалось, что у нас был не "союз нерушимый", а "тюрьма народов". На окраинах Российской империи были колонии – т.н. республики, которые захотели освободиться. Мотивация была лаконичной – хватит нас держать в "тюрьме народов". При этом многие допускали подписание Союзного договора, после чего они оставались в Союзе, но их законодательство становилось выше общесоюзного. Дальнейшее развитие показало, что всё это правильно», - заявил собеседник НСН.

Шушкевич убеждён, что Беловежское соглашение было заключено своевременно.

«Лучшее, что могло быть для СССР в начале 90-х годов — это мирный распад. Дальше надо было идти, устраивая достойное взаимодействие», — отметил один из участников подписания Беловежского соглашения.