Шушкевич поспорил с Путиным о распаде СССР: Уйти хотели все республики
Экс-председатель Верховного Совета Белоруссии в эфире НСН заявил, что распад СССР был предопределён и в 1991 году соответствовал интересам всех союзных республик.
Распад СССР не связан с ростом национализма в Прибалтике, его причиной стала неэффективная экономическая политика. Об этом заявил президент России Владимир Путин, сообщает РИА Новости.
«Это мало имеет отношение к росту национализма в странах Прибалтики, в основе лежит, конечно, очень неэффективная экономическая политика Советского Союза, которая привела к фактически коллапсу в социальной сфере и имела пролонгированные последствия в сфере политической», — сказал глава государства.
Экс-председатель Верховного Совета Белоруссии Станислав Шушкевич в эфире НСН предложил не упрощать столь сложные процессы внутри советской страны.
«Давайте вспомним 15 деклараций о независимости – каждая республика в СССР её приняла. В каждой было сказано, почему они хотят независимости. Получалось, что у нас был не "союз нерушимый", а "тюрьма народов". На окраинах Российской империи были колонии – т.н. республики, которые захотели освободиться. Мотивация была лаконичной – хватит нас держать в "тюрьме народов". При этом многие допускали подписание Союзного договора, после чего они оставались в Союзе, но их законодательство становилось выше общесоюзного. Дальнейшее развитие показало, что всё это правильно», - заявил собеседник НСН.
Шушкевич убеждён, что Беловежское соглашение было заключено своевременно.
«Лучшее, что могло быть для СССР в начале 90-х годов — это мирный распад. Дальше надо было идти, устраивая достойное взаимодействие», — отметил один из участников подписания Беловежского соглашения.
Китайская модель, о которой часто говорят в России как о более подходящей для реформирования, не могла быть применена в СССР, считает Шушкевич.
«В Китае я бывал. Там сложная система. Много мудрых людей решало, как реформировать Китай. Там была огромная масса людей низкой профессиональной квалификации. Осуществлять преобразования в Китае — это всё равно, что их осуществлять в масштабной среде послушных детей. В СССР всё-таки у населения был высокий уровень образования — это было советское достижение. И преобразовывать нашу страну, как Китая стало бы довольно затруднительно. Китайские реформы преминительны к особенностям этой сложной страны. Вдобавок, китайцы мудрее. Они сумели допустить две системы в одном государстве», — подчеркнул Шушкевич.
Ранее НСН сообщила, что Минск намерен предложить России изменить договор об охране границы. Белорусские власти недовольны наличием российских пограничников и контролем грузов на границе между странами, входящими в единое Союзное государство.
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