Дания разрешила прокладку «Северного потока — 2» на своём шельфе

Как отмечает Телеканал «360», формально Дания не имела оснований отказать в разрешении. Оно выдано в соответствии с Законом о континентальном шельфе и Конвенцией ООН по морскому праву. Эти документы чётко определяют, какие условия необходимо соблюсти, чтобы государство разрешило строительство транзитного трубопровода в обязательном порядке.

Активное противодействие строительству «Северного потока – 2» оказывали США. Как заявил в эфире НСН ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, Дания оказалась меж двух огней, и пыталась максимально комфортно для себя выйти из затруднительного положения.