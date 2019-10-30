Дания разрешила прокладку «Северного потока — 2» на своём шельфе
Датское энергетическое агентство приняло решение оформить разрешительные документы на прокладку газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщает пресс-службой ведомства. Разрешение выдано оператору проекта - компании Nord Stream 2 AG.
Строительство будет идти на континентальном шельфе королевства, передает RT. Ранее министр энергетики России Александр Новак заявлял, что, несмотря на определённые сложности, шанс на выдачу разрешения со стороны Копенгагена сохраняется.
Как отмечает Телеканал «360», формально Дания не имела оснований отказать в разрешении. Оно выдано в соответствии с Законом о континентальном шельфе и Конвенцией ООН по морскому праву. Эти документы чётко определяют, какие условия необходимо соблюсти, чтобы государство разрешило строительство транзитного трубопровода в обязательном порядке.
Активное противодействие строительству «Северного потока – 2» оказывали США. Как заявил в эфире НСН ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, Дания оказалась меж двух огней, и пыталась максимально комфортно для себя выйти из затруднительного положения.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Суд начал аресты полицейских Ступина по делу о крупной взятке
- Уголовное дело возбуждено после избиения девочки в детсаду Ярославля
- Дания разрешила прокладку «Северного потока — 2» на своём шельфе
- Россияне назвали оптимальный размер пенсии
- Солдата, убившего восьмерых в Забайкалье, окунали перед этим в унитаз