Дания одобрила строительство конкурента «Северного потока-2»
Дания одобрила строительство морского участка газопровода Baltic Pipe, по которому в Польшу будет поставляться норвежский газ. Об этом сообщает сайт польского газотранспортного оператора Gaz-System.
Ожидается, что прокладка газопровода начнется уже в декабре 2019 года, первые поставки голубого топлива ожидаются в 2022 года. При этом Baltic Pipe будет проложен в том же районе, где должен пройти «Северный поток-2», при этом пути магистралей пересекаются.
Отметим, что Дания остается единственной страной, которая отказывается согласовать прокладку российского газопровода.
В свою очередь в «Газпроме» неоднократно заявляли, что если Копенгаген не даст своего согласия, «Северный поток-2» будет проложен в обход территориальных вод Дании.
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