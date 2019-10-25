Дания одобрила строительство конкурента «Северного потока-2»

25 октября 201917:00

Дания одобрила строительство морского участка газопровода Baltic Pipe, по которому в Польшу будет поставляться норвежский газ. Об этом сообщает сайт польского газотранспортного оператора Gaz-System.

Датчане испугались. «Газпром» согласится на любой маршрут «Северного потока-2»

Ожидается, что прокладка газопровода начнется уже в декабре 2019 года, первые поставки голубого топлива ожидаются в 2022 года. При этом Baltic Pipe будет проложен в том же районе, где должен пройти «Северный поток-2», при этом пути магистралей пересекаются.

Отметим, что Дания остается единственной страной, которая отказывается согласовать прокладку российского газопровода.

В свою очередь в «Газпроме» неоднократно заявляли, что если Копенгаген не даст своего согласия, «Северный поток-2» будет проложен в обход территориальных вод Дании.

Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей

ФОТО:
ТЕГИ:ДанияГазопроводСеверный Поток-2