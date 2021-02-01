Кравчук: Обострилась ситуация в Донбассе

Если Донбасс будут придерживаться позиции о том, что будущее самопровозглашенных республик с Россией, экс-президент пообещал обратиться в ОБСЕ, чтобы «кардинально изменить» повестку дня.

Ранее Кравчук сообщил, что переговоры с Россией неэффективны и зашли в тупик.

«Мы работаем уже семь лет и практически объединяем позиции очень мало, а последние полгода - вообще ничего, потому что у России другие взгляды», - сказал он.

