Кравчук: Обострилась ситуация в Донбассе
Бывший украинский президент и глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук сообщил об обострении ситуации в Донбассе.
В эфире телеканала «Украина 24» он отметил, что призывы включить Донбасс в состав России «концептуально» не совпадают с линией, которой представители ДНР и ЛНР придерживаются на переговорах.
Если Донбасс будут придерживаться позиции о том, что будущее самопровозглашенных республик с Россией, экс-президент пообещал обратиться в ОБСЕ, чтобы «кардинально изменить» повестку дня.
Ранее Кравчук сообщил, что переговоры с Россией неэффективны и зашли в тупик.
«Мы работаем уже семь лет и практически объединяем позиции очень мало, а последние полгода - вообще ничего, потому что у России другие взгляды», - сказал он.
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