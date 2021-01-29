Кравчук призвал мировое сообщество надавить на Россию по поводу Донбасса

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу (ТКГ) Леонид Кравчук считает, что без давления мирового сообщества договориться с Россией по Донбассу практически невозможно, передает «Интерфакс».

По словам Кравчука, Россия делает одно, а говорить другое, при этом по-своему интерпретируя положения Минских соглашений.

Ранее Кравчук в эфире НСН рассказал, что Украина готова к компромиссам по Крыму и Донбассу, а начать следует с новой «дорожной карты». В ответ на это Советник главы самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР), её представитель в политической рабочей группе на Минских переговорах Родион Мирошник напомнил, что Кравчук часто делает пафосные заявления, которые ничем не заканчиваются.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Леонид КравчукВойна В ДонбассеУкраина
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