Кравчук: переговоры с Россией по Донбассу невозможны

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации в Донбассе Леонид Кравчук считает, что переговоры с Россией неэффективны и зашли в тупик, передает РИА Новости.

По его словам, Россия давит на Украину и призвал делать так же. Минские соглашения он назвал фальшивкой, Кравчук считает, что они нацелены на сдачу Украиной ее интересов.

Ранее в пятницу Кравчук сказал, что без давления мирового сообщества договориться с Россией по Донбассу практически невозможно. По словам Кравчука, Россия делает одно, а говорит другое, при этом по-своему интерпретируя положения Минских соглашений.

Ранее Кравчук в эфире НСН рассказал, что Украина готова к компромиссам по Крыму и Донбассу, а начать следует с новой «дорожной карты».

