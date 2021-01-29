Кравчук: переговоры с Россией по Донбассу невозможны
Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации в Донбассе Леонид Кравчук считает, что переговоры с Россией неэффективны и зашли в тупик, передает РИА Новости.
По его словам, Россия давит на Украину и призвал делать так же. Минские соглашения он назвал фальшивкой, Кравчук считает, что они нацелены на сдачу Украиной ее интересов.
Ранее в пятницу Кравчук сказал, что без давления мирового сообщества договориться с Россией по Донбассу практически невозможно. По словам Кравчука, Россия делает одно, а говорит другое, при этом по-своему интерпретируя положения Минских соглашений.
Ранее Кравчук в эфире НСН рассказал, что Украина готова к компромиссам по Крыму и Донбассу, а начать следует с новой «дорожной карты».
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