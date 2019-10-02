Кравчук назвал ошибку Зеленского c «формулой Штайнмайера»

«На Украине есть разные политические силы: умеренные, национал-патриоты, радикалы. Конечно, у многих возникает простой вопрос, на который трудно ответить однозначно: как провести выборы на территории, где нет украинской власти? Там нет украинских партий, СМИ и законов. Согласно минским договоренностям, провести выборы надо по законам Украины. Если бы у Зеленского и его команды были четкие и ясные ответы пошаговые, конечно, тогда бы общество успокоилось. Мое мнение: любой шаг к миру надо рассматривать и решать, потому что, каким бы он ни был - это не война, не кровь и не смерть, а, все же, достижение какого-то консенсуса с точки зрения установления там порядка», - сказал он.

Собеседник НСН посоветовал Зеленскому раскрыть все карты, так как иначе украинское общество будет воспринимать достигнутое соглашение как признание поражения.

«Любая попытка что-то спрятать всегда будет воспринята капитуляция. Надо открыто и детально все рассказать: вот такие плюсы, но будут и минусы. Нельзя добиться идеального решения или формулы, которые удовлетворят требования всех сторон, которые участвуют в этом процессе. Я стою на том, что эту формулу надо изучать, рассматривать, вносить в нее, если необходимо, какие-то коррективы. И не надо это драматизировать. Главная цель – установление мира, что поддерживает практически все взрослое население, разве что кроме тех, кто наживается на войне. Если народ не хочет войны – надо искать пути выхода из ситуации», - сказал Кравчук.

Тем временем глава комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества от фракции «Слуга народа» Богдан Яременко заявил на своей странице в Facebook, что Украина не подписывала в Минске «формулу Штайнмайера». По его словам, экс-президент Украины Леонид Кучма, представляющий Киев в трехсторонней контактной группе, всего лишь уведомил спецпредставителя ОБСЕ Мартина Сайдика о том, что Украину устраивают формулировки, согласованные ранее «нормандской четверкой».

