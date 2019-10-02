Новости за ночь: Порошенко пообещал бороться против снятия санкций с России
Главные события минувшей ночи по версии НСН.
Порошенко предрёк снятие санкций с РФ из-за «формулы Штаймайера»
Подписание Украиной «формулы Штайнмайера» станет поводом для снятия санкций с России, убеждён бывший президент Украины Пётр Порошенко, пишет ТАСС.
По его словам, подписание формулы, предусматривающей придание особого статуса Донбассу, говорит об ослаблении санкционного давления на РФ и последующей отмене ограничительных мер. Кроме того, по его мнению, это означает легитимизацию оккупации Россией Донбасаа и незаконного референдума по Крыму. Экс-президент также заявил, что он и его партия будут делать все возможное, чтобы противостоять отмене антироссийских санкций.
Ранее стало известно, что контактнaя группa по Укрaине во вторник, 1 октября, подписaлa документ, именуемый формулой Штaйнмaйерa.
Украина, Грузия и страны Балтики создали группу в ПАСЕ для противодействия РФ
Украина совместно с Литвой, Латвией, Эстонией и Грузией создала в ПАСЕ постоянную группу «Балтик плюс». Об этом сообщила глава украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Елизавета Ясько, пишет ТАСС.
Целью группы станет «продолжение политики непризнания аннексии Крыма, осуждения оккупации Россией Крыма, части восточной Украины, Грузии и Молдавии». Первым шагом, как отмечается, станет отказ от празднования 70-летия ПАСЕ.
Добавим, на этот шаг Киева уже отреагировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. В своём Facebook она иронично похвалила страны, отметив, что трудно признавать то, чего не было: «Как можно признавать то, чего не было? Не было аннексии, поэтому и признавать её невозможно».
Трамп увидел в импичменте попытку переворота
Госпереворотом назвал запуск процедуры импичмента президент США Дональд Трамп. Об этом он написал в Twitter.
По его мнению, происходящее в последние дни не импичмент, а переворот, целью которого является попытка отобрать у граждан Америки голоса, религию, вооружённые силы, стену на границе [с Мексикой] и другие права.
Ранее Конгресс США инициировал процедуру, заподозрив Трампа в оказании давления на президента Украины Владимира Зеленского с целью возбуждения уголовного дела на Украине против основного соперника Трампа на выборах в 2020 году – Джозефа Байдена.
В Сирии испытали С-500
В Сирии успешно прошли испытания системы противовоздушной обороны (ПВО) С-500 «Прометей», пишут «Известия» со ссылкой на источники в военном ведомстве России.
Отмечается, что в ходе тестирования были обнаружены неполадки, однако их оперативно удалось устранить. По словам экс-заместителя командующего ВВС РФ по вопросам объединённой системы ПВО СНГ генерал-лейтенанта Айтеча Бижева, Сирия идеально подходит по климату для испытания подобной техники.
Ранее начальник зенитно-ракетных войск Командования специального назначения ВВС России в 2007-2009 годах, полковник Сергей Хатылев в эфире НСН рассказал, в чём основное назначение С-500.
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