Новости за ночь: Порошенко пообещал бороться против снятия санкций с России

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Подписание Украиной «формулы Штайнмайера» станет поводом для снятия санкций с России, убеждён бывший президент Украины Пётр Порошенко, пишет ТАСС.

По его словам, подписание формулы, предусматривающей придание особого статуса Донбассу, говорит об ослаблении санкционного давления на РФ и последующей отмене ограничительных мер. Кроме того, по его мнению, это означает легитимизацию оккупации Россией Донбасаа и незаконного референдума по Крыму. Экс-президент также заявил, что он и его партия будут делать все возможное, чтобы противостоять отмене антироссийских санкций.

Ранее стало известно, что контактнaя группa по Укрaине во вторник, 1 октября, подписaлa документ, именуемый формулой Штaйнмaйерa.

