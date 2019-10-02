Киев опроверг подписание формулы Штайнмайера
Киев не подписывал на переговорах в Минске 1 октября так называемую формулу Штайнмайера. Об этом заявил через соцсети председатель комитета Верховной рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдан Яременко. По его словам, представитель Украины в контактной группе Леонид Кучма передал представителю ОБСЕ Мартину Сайдику письмо в котором говорится, что Киев устраивают формулировки, согласованные советниками лидеров «нормандской четвёрки», передает RT.
Как утверждает Яременко, суть формулировки в Киеве уже объясняли: говорится о порядке применения решений «об особенностях…» до местных выборов в Донбассе на временной основе и на постоянной после. Всё остальное будет обсуждаться в ходе переговоров. Глава комитета также отметил, что особый статус Донбасса будет определяться не изменениями в Конституцию, а законами, принятыми Верховной радой.
Ранее полномочный представитель России на переговорах в Минске Борис Грызлов заявил, что все участники контактной группы согласовали формулу Штайнмайера для её имплементации в украинское законодательство. В самопровозглашённой ДНР подчеркнули, что этот текст «подписан». После этого резидент Украины Владимир Зеленский заявил, что в будущем будет разработан и принят закон об особом статусе Донбасса.
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