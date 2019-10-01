«Зеленского обвинят в капитуляции». Царёв о подписании «формулы Штайнмайера»

Экс-спикер парламента Новороссии Олег Царёв в беседе с НСН отметил выгодность принятого Киевом решения. Однако он также предвосхитил возможные обвинения радикалов в капитуаляции в адрес Зеленского.

«Ответ очевиден: и Украине, и Зеленскому выгодно принятие выполнения соглашений. Но Зеленский опасался и опасается действий радикалов: Порошенко, украинской “партии войны”. И поэтому двигался в направлении выполнения соглашений очень осторожно, маленькими шагами. В ближайшем будущем, я думаю, что Украине надо ожидать выступления радикалов, которые будут обвинять Зеленского в предательстве и капитуляции. Ему это надо будет выдержать», - заявил он.

Царёв также отметил важность разработки документа о порядке выборов на территории Донбасса.

«Надо понимать, что надо принять не только закон об особом статусе Донбасса, надо принять и закон о выборах. Этот закон о выборах на Донбассе необязательно должен быть таким же, как по всей Украине. Очевидно, что Тягнибок (Олег Тягнибок, председатель украинской партии ВО “Свобода”, прим. НСН) не может приехать на Донбасс, чтобы агитировать. Вряд ли у него это получится. Понятно, что вряд ли кто-то будет голосовать за партию Порошенко. И много других нюансов, которые надо обсуждать и вырабатывать какой-то общий подход ко многим вопросам», - объяснил собеседник НСН.

По словам экс-спикера парламента, делать какие-то конкретные выводы слишком рано. Он пояснил, что огромную роль в разрешении вопроса будет играть качество работы именно минской группы.

«Здесь большая работа должна лечь на плечи ребят, которые сейчас находятся в Минске и работают в Минской группе. Они должны работать, не раз в неделю собираясь, а каждый день часов по 12 минимум, согласуя все нюансы для того, чтобы реально можно было подойти к выполнению соглашений. Что еще немаловажно, у людей, которые будут работать по разработке детальной дорожной карты, должны быть полномочия для принятия решений на месте, без созвонов с Киевом, с Москвой, с Донецком или Луганском. Иначе они никогда не состыкуют все вопросы, а их просто миллион для того, чтобы подойти к реализации», - заключил Царёв.

Ранее в Кремле предупредили о негативных последствиях в случае, если Киев откажется подписывать «формулу Штайнмайера». Тогда украинский политолог и экономист Александр Дудчак в эфире НСН заявил, что единственное объяснение тому, что Киев оттягивает чёткий ответ по подписанию формулы, в том, что Украина не намерена урегулировать конфликт в Донбассе в ближайшее время.

