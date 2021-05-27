Кравчук назвал, куда перенесут площадку по Донбассу из «диктаторского» Минска
Глава украинской делегации контактной группы по Донбассу Леонид Кравчук считает, что Минск может быть площадкой для переговоров по «автократии и усилению войн», а не для мира.
Экс-президент Украины и глава украинской делегации контактной группы по Донбассу Леонид Кравчук в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что больше не считает Минск местом проведения переговоров Трехсторонней контактной группы.
«Минск уже не может быть местом для рассмотрения вопросов о мире. После незаконной остановки самолета, летящего из Афин в Вильнюс с целью задержания журналиста Романа Протасевича, и других событий, которые учиняет диктаторский режим Лукашенко, Минск может быть только местом для рассмотрения вопроса об автократии, путях достижения диктаторских режимов, усиления войн, а не мира и согласия между народами», - заявил Кравчук.
Первый президент независимой Украины предложил свои варианты для площадки переговоров по Донбассу. При этом он подчеркнул, что позиция Киева должна быть согласована с Москвой.
«Правильнее всего взять нейтральные государства. Таких государств в Европе много. Есть Швейцария, может быть, Финляндия. Могут быть и другие страны, но важно, чтобы это был общий взгляд. Одна Украина не может решить этот вопрос. Мы обратимся к ОБСЕ, госпоже Хайди Грау, которая является постоянным полномочным представителем ОБСЕ в Украине, чтобы ОБСЕ также участвовала в решении этого вопроса как модератор нашего обсуждения трехсторонней контактной группы вопросов Донбасса. Может, Россия что-то предложит, я не знаю. Я говорю за Украину. Думаю, единственно правильный путь, чтобы это была общая точка зрения. А если Россия будет настаивать на Белоруссии, то мы никогда не согласимся», - отметил бывший президент Украины.
При этом Кравчук отметил, что важнее не место встречи, а позиция стран-участников Трехсторонней контактной группы. Спорным вопросом для установления режима прекращения огня, по его словам, сейчас является позиция России по признанию Донецка и Луганска полноценной стороной конфликта.
«Вчера я присутствовал на заседании политических советников глав нормандской четверки. Вы думаете, был ли принципиальным вопрос, устанавливать режим тишины на Донбассе или нет? Такого вопроса не было. Все выступали за то, чтобы такой режим как можно быстрее установить. Но Россия, ее представлял Дмитрий Козак, постоянно требовала: чтобы такой режим был установлен, надо признать ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской областей – прим. НСН) стороной конфликта. То есть, по мнению господина Козака, есть две стороны конфликта - ОРДЛО и Украина. И здесь, конечно, логики нет никакой. В Трехстороннюю контактную группу входят Россия, Украина и ОБСЕ как модератор. Это было общее решение, не только Украины. ОРДЛО там не присутствует, значит, в данном случае оно не может быть участником конфликта как субъект. Мы с позицией России не можем соглашаться», - считает Кравчук.
При этом экс-президент Украины подчеркнул, что главный вопрос - не формальная позиция стран, а стремление к достижению мира, для которого надо идти на компромиссы, решать любые вопросы, но придерживаясь установленных в нормах правил, которые определены на минских переговорах. И это важнее, чем вопрос, где быть.
«Если страна ведет себя недостойно, или самопровозглашенный президент установил диктатуру… 34 журналиста сегодня в СИЗО (в белорусских СИЗО - прим. НСН). 34 журналиста! Надо было специально остановить рейс, чтобы снять господина Романа Протасевича, потому что с точки зрения диктаторского режима есть угроза для Белоруссии. Как можно проводить там заседания? Есть политический и моральный принцип, который не позволяет считать Белоруссию местом проведения наших заседаний», - считает экс-президент.
Ранее Леонид Кравчук заявил, что у Украины не будет авиасообщения с Белоруссией, поэтому в такой ситуации Минск не может быть местом переговоров.
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