Кравчук назвал, куда перенесут площадку по Донбассу из «диктаторского» Минска

Первый президент независимой Украины предложил свои варианты для площадки переговоров по Донбассу. При этом он подчеркнул, что позиция Киева должна быть согласована с Москвой.

«Правильнее всего взять нейтральные государства. Таких государств в Европе много. Есть Швейцария, может быть, Финляндия. Могут быть и другие страны, но важно, чтобы это был общий взгляд. Одна Украина не может решить этот вопрос. Мы обратимся к ОБСЕ, госпоже Хайди Грау, которая является постоянным полномочным представителем ОБСЕ в Украине, чтобы ОБСЕ также участвовала в решении этого вопроса как модератор нашего обсуждения трехсторонней контактной группы вопросов Донбасса. Может, Россия что-то предложит, я не знаю. Я говорю за Украину. Думаю, единственно правильный путь, чтобы это была общая точка зрения. А если Россия будет настаивать на Белоруссии, то мы никогда не согласимся», - отметил бывший президент Украины.

При этом Кравчук отметил, что важнее не место встречи, а позиция стран-участников Трехсторонней контактной группы. Спорным вопросом для установления режима прекращения огня, по его словам, сейчас является позиция России по признанию Донецка и Луганска полноценной стороной конфликта.

«Вчера я присутствовал на заседании политических советников глав нормандской четверки. Вы думаете, был ли принципиальным вопрос, устанавливать режим тишины на Донбассе или нет? Такого вопроса не было. Все выступали за то, чтобы такой режим как можно быстрее установить. Но Россия, ее представлял Дмитрий Козак, постоянно требовала: чтобы такой режим был установлен, надо признать ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской областей – прим. НСН) стороной конфликта. То есть, по мнению господина Козака, есть две стороны конфликта - ОРДЛО и Украина. И здесь, конечно, логики нет никакой. В Трехстороннюю контактную группу входят Россия, Украина и ОБСЕ как модератор. Это было общее решение, не только Украины. ОРДЛО там не присутствует, значит, в данном случае оно не может быть участником конфликта как субъект. Мы с позицией России не можем соглашаться», - считает Кравчук.