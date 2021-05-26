Лукашенко заявил, что Литва, Польша и Украина не захотели принимать самолет Ryanair

Аэропорт Вильнюса, куда летел из Афин самолет Ryanair, экстренно севший в Минске, отказался принимать лайнер после сообщений о его возможном минировании, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Почему командир экипажа решил посадить самолет в Минске, когда до Вильнюса оставалось около 70 километров? Почему никто не захотел принять самолет, когда мы сообщили о заложенной взрывчатке: ни Вильнюс, куда он летел, ни Варшава, ни Львов или Киев. Почему ныне страждущие и рыдающие не приняли этот самолет?» - недоумевает Лукашено, которого цитируют РИА Новости.

Он предположил, что «кому-то было очень надо», чтобы самолет приземлился именно в Минске.

Ранее Лукашенко заявил, что истребитель МиГ-29 не принуждал пассажирский лайнер Ryanair к посадке. Он назвал такие сообщения «абсолютной ложью» и подчеркнул, что действовал законно и защищал людей по всем международным правилам.

Президент Белоруссии рассказал, что сообщение о минировании самолета поступило из Швейцарии, а в самолете находился террорист.

Власти Белоруссии ранее обвинили в минировании самолета группировку ХАМАС. Радикалы в свою очередь назвали эти слова возмутительными. В ХАМАС заявили, что не действуют такими методами, и подчеркнули свою невиновность.

«ХАМАС, не ХАМАС - сегодня это не имеет никакого значения», – сказал Лукашенко в этой связи, отмечает ТАСС.

23 мая самолет ирландской авиакомпании Ryanair совершал полет из Афин в Вильнюс. Когда лайнер находился в небе над Белоруссией, диспетчер сообщил пилотам о предположительном минировании самолета и рекомендовал сесть в Минске. ВВС Белоруссии якобы для сопровождения подняли в воздух истребитель МиГ-29. После приземления белорусские силовики задержали создателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича, который летел этим рейсом, а также его подругу, россиянку Софью Сапегу.

Протасевича обвиняют в организации массовых беспорядков и нарушении общественного порядка, возбуждении социальной вражды. Его наказание может составить до 15 лет лишения свободы, хотя изначально СМИ допускали возможность применения в его отношения смертной казни.

Сапегу арестовали на два месяца. Ей может грозить до 12 лет тюрьмы.

