Украина закроет авиасообщение с Белоруссией

Правительство Украины по поручению президента Владимира Зеленского подготовит решение о прекращении авиасообщения между Украиной и Белоруссией, сообщает в понедельник ТАСС со ссылкой на пресс-службу украинского лидера.

"Президент поручил правительству подготовить решение о прекращении прямого авиасообщения между Украиной и Белоруссией, и закрытии воздушного пространства Белоруссии для авиаперелетов из Украины и в наше государство", - отмечается в сообщении пресс-службы.

Ранее депутаты Европарламента призвали отказаться от выполнения рейсов как в Белоруссию, так и из неё, а также запретить полёты над республикой. Таким образом они отреагировали на экстренную посадку самолёта ирландской авиакомпании Ryanair в Минске 23 мая.

Рейс Афины - Вильнюс был перенаправлен в аэропорт белорусской столицы из-за сообщения о бомбе на борту воздушного судна. После приземления в Минске задержали редактора оппозиционного белорусского Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича, который летел этим самолётом. Бомбу на борту самолета не нашли.

Как заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» белорусский политолог Дмитрий Болкунец, если Украина введет запрет на полеты белорусской авиакомпании «Белавиа» над своей территорией, то станет невозможен транзит, который с 2014 года используется пассажирами между Москвой и Киевом как самый короткий «кривой маршрут».

«Если Украина присоединится к этим санкциям, и введет запрет на полеты «Белавиа» над своей территорией, то это будет означать, что аэропорт «Минск-2», который последние семь лет использовался в качестве транзитного между Москвой и Киевом, прекратит свое существование», - предсказал политолог.

