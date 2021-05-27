Кравчук заявил, что Минск не может быть площадкой переговоров по Донбассу
Экс-президент Украины и глава украинской делегации контактной группы по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что Минск больше не может быть площадкой переговоров по Донбассу.
По его словам, для этого будет найдено новое место совместными усилиями всех сторон переговоров, в первую очередь ОБСЕ.
Кравчук в эфире телеканала «Украина-24» объяснил невозможность в дальнейшем встречаться в Минске на фоне ситуации, которая сложилась после экстренной посадки лайнера Ryanair и задержания находившегося на его борту оппозиционера.
«У нас не будет уже рейсов в Белоруссию, мы не сможем даже туда попасть», - сказал Кравчук, отметив также неприемлемость «диктаторского поведения, которое демонстрирует самопровозглашенный президент Белоруссии [Александр] Лукашенко».
В минувшее воскресенье после вынужденной посадки самолета в аэропорту Минска был задержан белорусский оппозиционер Роман Протасевич и его подруга, гражданка России София Сапега. Инцидент вызвал международный скандал, Европа закрыла свое воздушное пространство для самолетов белорусской авиакомпании «Белавиа» и рекомендовала свои авиакомпаниям не летать в небе над Белоруссией.
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