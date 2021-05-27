Кравчук заявил, что Минск не может быть площадкой переговоров по Донбассу

Кравчук в эфире телеканала «Украина-24» объяснил невозможность в дальнейшем встречаться в Минске на фоне ситуации, которая сложилась после экстренной посадки лайнера Ryanair и задержания находившегося на его борту оппозиционера.

«У нас не будет уже рейсов в Белоруссию, мы не сможем даже туда попасть», - сказал Кравчук, отметив также неприемлемость «диктаторского поведения, которое демонстрирует самопровозглашенный президент Белоруссии [Александр] Лукашенко».

В минувшее воскресенье после вынужденной посадки самолета в аэропорту Минска был задержан белорусский оппозиционер Роман Протасевич и его подруга, гражданка России София Сапега. Инцидент вызвал международный скандал, Европа закрыла свое воздушное пространство для самолетов белорусской авиакомпании «Белавиа» и рекомендовала свои авиакомпаниям не летать в небе над Белоруссией.

