«Мне кажется, он уже давно взят, фактически. И в сознании ВСУ наши там закрепились. Война же по-другому идет совсем. Зашли штурмовые группы, небо контролируют - и все. Сегодня и вчера туман, дожди на Донбассе, дроны не летают, и наши спокойно зашли, это видно по видео. Я знаю эту дорогу – это дорога из Киевского района на Селидово через Пески. Ее раньше вообще называли дорогой смерти пока наши не выставили там мобильные посты по всей протяженности и частично не перекрыли ее сетками до самого Покровска. Завести штурмовую группу можно, но ее нужно обеспечить водой, едой, эвакуацией раненых», - рассказал он.

Также военкор раскрыл возможные направления для дальнейшего наступления ВС РФ и назвал первостепенные цели.

«Я думаю, нужно идти на Днепропетровщину и нужно освободить Славянско-Краматорскую агломерацию и решить вопрос воды всего Донбасса. Без освобождения агломерации не получится. Там стоят насосы, которые поднимали воду на следующий уровень. Их, конечно же, взорвут, но, я думаю, наши готовы их оперативно починить», - отметил Стешин.

Говоря о противнике, Стешин подчеркнул, что у ВСУ практически нет возможностей для резких маневров в отличие от ВС РФ.

«Им не хватает сил для маневров. А наши могут развивать наступление на нескольких направлениях. У нас хватает сил. Одновременно с окружением Покровска и Мирнограда наши уже вышли на окраину Гуляйполя, это Запорожская область, ее стык с Днепропетровской и Донецкой областью. Там тоже сейчас идут бои, там группировка «Восток»», - подытожил он.

Ранее Минобороны РФ сообщили, что российские военные взяли под контроль населенный пункт Рыбное в Запорожской области, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

