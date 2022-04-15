Китай проведет военные учения вблизи Тайваня

В пятницу командование Восточной зоны НОАК направило свои силы, в том числе боевые корабли, бомбардировщики и истребители, «для организации многоцелевого боевого патрулирования и проведения учений в морском и воздушном пространстве в Восточно-Китайское море и вокруг острова Тайвань».

Ранее в китайской армии заявляли, что внешнее вмешательство в тайваньский вопрос недопустимо, и Пекин готов принять меры для защиты национального суверенитета и территориальной целостности, напоминает «Свободная пресса».

