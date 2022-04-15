Китай проведет военные учения вблизи Тайваня

Китай проведет военные учения в районе Тайваня на фоне визита на остров американских конгрессменов. Об этом сообщает Народно-освободительная армия Китая в социальной сети WeChat.

В МИД Китая предупредили об угрозе конфронтации с США из-за Тайваня

В пятницу командование Восточной зоны НОАК направило свои силы, в том числе боевые корабли, бомбардировщики и истребители, «для организации многоцелевого боевого патрулирования и проведения учений в морском и воздушном пространстве в Восточно-Китайское море и вокруг острова Тайвань».

Ранее в китайской армии заявляли, что внешнее вмешательство в тайваньский вопрос недопустимо, и Пекин готов принять меры для защиты национального суверенитета и территориальной целостности, напоминает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Военные УченияТайваньКитай
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