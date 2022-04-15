Китай проведет военные учения вблизи Тайваня
Китай проведет военные учения в районе Тайваня на фоне визита на остров американских конгрессменов. Об этом сообщает Народно-освободительная армия Китая в социальной сети WeChat.
В пятницу командование Восточной зоны НОАК направило свои силы, в том числе боевые корабли, бомбардировщики и истребители, «для организации многоцелевого боевого патрулирования и проведения учений в морском и воздушном пространстве в Восточно-Китайское море и вокруг острова Тайвань».
Ранее в китайской армии заявляли, что внешнее вмешательство в тайваньский вопрос недопустимо, и Пекин готов принять меры для защиты национального суверенитета и территориальной целостности, напоминает «Свободная пресса».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,0 млн+11 348 / сут.
Умерли
373 тыс.+254 / сут.
Выздоровели
17,3 млн+21 853 / сут.
- Группа кораблей НАТО вошла в Балтийское море
- WSJ: В росте инфляции в США нужно винить политику Вашингтона, а не Москву
- «Коммерсантъ»: Fazer продаст бизнес в России
- Moody's: Рублевые выплаты России по еврооблигациям могут считаться дефолтом
- Избранный президент Южной Кореи призвал поддержать санкции против РФ
- Китай проведет военные учения вблизи Тайваня
- Силовики нашли в Херсоне документы эскортниц, используемых СВРУ для диверсий
- Фадеев: В ООН и ОБСЕ недостаточно реагируют на русофобию в мире
- В ДНР сообщили об артобстреле Донецка украинскими войсками
- Армения начала оплачивать российский газ рублями
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru