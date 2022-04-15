Китай потребовал от США прекратить официальные контакты с Тайванем
США следует прекратить все официальные контакты с Тайванем. Об этом заявил официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь.
Ранее стало известно, что группа американских конгрессменов прибыла с необъявленным визитом на Тайвань. Кроме того, в пятницу планируется встреча делегации США с главой администрации острова Цай Инвэнь.
«США должны прекратить официальные обмены с Тайванем», — цитирует китайского дипломата РИА Новости.
Чжао Лицзянь указал, что действия Вашингтона противоречат принципу ֿ«одного Китая» и основам трех китайско-американских совместных деклараций.
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