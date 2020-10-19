«Красная черта» для Карабаха: Азербайджан наступает, Армения ждёт помощи Москвы

Новое гуманитарное перемирие должно было начаться в ночь на воскресенье, 18 октября, но и на этот раз бои продолжились. Армения рапортовала о девяти сбитых беспилотниках ВС Азербайджана, а в Баку между тем подсчитывают число «освобождённых» территорий в Карабахе. Под контроль азербайджанской армии, как утверждают в Баку, 17 октября перешли семь сёл Физулинского района и город Физули. Теперь президент Ильхам Алиев объявил, что ВС страны овладели ещё 13 сёлами в Джебраильском районе, пишут «Известия».

Очевидно, что к миру – или хотя бы перемирию – больше тяготеет Ереван. Армянский премьер-министр Никол Пашинян в интервью «Коммерсанту» заявил, что Армения хочет решить конфликт путём мирных переговоров. Правда, если Баку на это не пойдёт, Ереван признает независимость Нагорно-Карабахской республики, подчеркнул Пашинян. А это, как уже дал понять Алиев, «красная черта» для Баку.

Глава российского МИД на прошлой неделе допустил введение военных наблюдателей из РФ в Карабах в случае согласия сторон конфликта. Однако ни наблюдателей, ни миротворцев в регионе, похоже, не ждут. Как отметил в эфире НСН армянский политолог директор Института Кавказа в Ереване Александр Искандарян, для этого в регионе должны быть приостановлены бои, а сейчас там, по сути, продолжается война.

Азербайджанский политолог Адгезал Мамедов, в свою очередь, сказал НСН, что с точки зрения Баку ВС страны сейчас освобождают население Нагорного Карабаха от «хунты», а от России ждут более объективного отношения к проблеме.

По мнению бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова, российские наблюдатели в регионе не нужны именно Азербайджану, который относительно успешно ведёт бои за спорные территории. По сути, на фронте назревает прорыв азербайджанских ВС.

«Ситуация для Армении висит на нитке, азербайджанские военные могут прорваться и на юге, и на севере, поставив под угрозу полной блокады ядро Нагорного Карабаха – Степанакерт, Шушу. И тогда положение армянских войск очень сильно ухудшится и резко возрастет вероятность уступок», - отметил он в эфире НСН.

На фоне происходящего Пашинян в интервью французским СМИ выразил надежду на то, что Россия как стратегический партнёр Армении «предпримет более действенные и конкретные шаги для пресечения в регионе наступательных действий Азербайджана и Турции».

