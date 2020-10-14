«Армения висит на нитке». Стрелков объяснил, почему Азербайджану не нужны миротворцы
Российские миротворцы могут лишь помешать Баку достигнуть военных целей в Карабахе, заявил бывший министр обороны ДНР в эфире НСН.
Заключенное перемирие между Армений и Азербайджаном не помогло остановить боевые действия в Нагорном Карабахе. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российские военные наблюдатели и миротворцы могли бы обеспечивать контроль режима прекращения огня, но последнее слово — за сторонами конфликта.
В свою очередь, бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков заявил в эфире НСН, что Азербайджан не пойдет на ввод миротворцев, так как его вооруженные силы находятся в наступлении.
«Сейчас идут бои за Гадрут, бои на севере за одну из двух дорог, которая соединяет Карабах с Арменией. Военные пусть медленно, но продвигаются, у них есть серьезные перспективы. Они не в тупике. Армения наоборот уступает, пусть медленно и с тяжелыми боями. Поэтому Азербайджану ввод миротворцев только помешает», - сказал он.
Стрелков отметил, что Азербайджан и не собирался соблюдать перемирие.
«Подпись поставлена только для того, чтобы продемонстрировать якобы миролюбие. Это было нужно, чтобы избежать обвинений, что Баку является агрессором. Армении очень бы хотелось этого перемирия, это позволило бы сохранить до 90% той территории, которую они контролировали до начала наступления», - отметил специалист.
Бывший министр обороны ДНР напомнил, что пока Азербайджан не приобрел ничего от этой войны.
«Но в ходе двухнедельных боев он создал условия для возможности приобретения. Ситуация для Армении висит на нитке, азербайджанские военные могут прорваться и на юге, и на севере, поставив под угрозу полной блокады ядро Нагорного Карабаха – Степанакерт, Шушу. И тогда положение армянских войск очень сильно ухудшится и резко возрастет вероятность уступок», - резюмировал Стрелков.
Переговоры министров иностранных дел Армении, Азербайджана и России стартовали в Москве во второй половине дня 9 октября и закончились около трех часов ночи 10 октября. В результате Ереван и Баку достигли соглашения о режиме прекращения огня для обмена пленными и начале мирных переговоров при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Практически сразу после того, как режим перемирия вступил в силу (10 октября в 11:00), обе стороны начали обвинять друг друга в его нарушении.
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