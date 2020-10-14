«Армения висит на нитке». Стрелков объяснил, почему Азербайджану не нужны миротворцы

Заключенное перемирие между Армений и Азербайджаном не помогло остановить боевые действия в Нагорном Карабахе. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российские военные наблюдатели и миротворцы могли бы обеспечивать контроль режима прекращения огня, но последнее слово — за сторонами конфликта.

В свою очередь, бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков заявил в эфире НСН, что Азербайджан не пойдет на ввод миротворцев, так как его вооруженные силы находятся в наступлении.

«Сейчас идут бои за Гадрут, бои на севере за одну из двух дорог, которая соединяет Карабах с Арменией. Военные пусть медленно, но продвигаются, у них есть серьезные перспективы. Они не в тупике. Армения наоборот уступает, пусть медленно и с тяжелыми боями. Поэтому Азербайджану ввод миротворцев только помешает», - сказал он.