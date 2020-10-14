Идет война: Ереван и Баку не ждут российских наблюдателей в Карабахе

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров предложил разместить российских военных наблюдателей в Нагорном Карабахе для контроля режима прекращения огня. При этом он подчеркнул, что окончательное слово в этом вопросе остается за сторонами конфликта. Между тем президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что ввод любых миротворческих контингентов в Карабах должен быть последним пунктом урегулирования конфликта. По его словам, этот вопрос сейчас не обсуждается.

Армянский политолог, директор Института Кавказа в Ереване Александр Искандарян в эфире НСН скептически воспринял идею размещения россиян на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе.

«Миротворцы могут быть введены только при согласии сторон конфликта. То есть нужно согласие Азербайджана. Подозреваю, что вряд ли Азербайджан даст такое согласие. Возможно еще принуждение к миру, тогда могут входить без согласия сторон, но это, в общем, военная операция. Вряд ли это имел в виду Сергей Лавров. Если речь идет о наблюдателях, то, прежде всего, должны быть приостановлены боевые действия. Там сейчас идет широкомасштабная война. Если и когда это произойдет, то о размещении каких-то наблюдателей, разделяющих стороны, можно думать», - пояснил Искандарян.

По его мнению, не только Россия может разместить наблюдателей в непризнанной республике.

«Карабахским конфликтом занимается минская группа ОБСЕ. У нее три сопредседателя – США, Франция и Россия», - напомнил собеседник НСН.