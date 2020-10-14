Идет война: Ереван и Баку не ждут российских наблюдателей в Карабахе
Армянские и азербайджанские эксперты в эфире НСН объяснили, почему предложение Сергей Лаврова о российских наблюдателях в Карабахе преждевременно.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров предложил разместить российских военных наблюдателей в Нагорном Карабахе для контроля режима прекращения огня. При этом он подчеркнул, что окончательное слово в этом вопросе остается за сторонами конфликта. Между тем президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что ввод любых миротворческих контингентов в Карабах должен быть последним пунктом урегулирования конфликта. По его словам, этот вопрос сейчас не обсуждается.
Армянский политолог, директор Института Кавказа в Ереване Александр Искандарян в эфире НСН скептически воспринял идею размещения россиян на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе.
«Миротворцы могут быть введены только при согласии сторон конфликта. То есть нужно согласие Азербайджана. Подозреваю, что вряд ли Азербайджан даст такое согласие. Возможно еще принуждение к миру, тогда могут входить без согласия сторон, но это, в общем, военная операция. Вряд ли это имел в виду Сергей Лавров. Если речь идет о наблюдателях, то, прежде всего, должны быть приостановлены боевые действия. Там сейчас идет широкомасштабная война. Если и когда это произойдет, то о размещении каких-то наблюдателей, разделяющих стороны, можно думать», - пояснил Искандарян.
По его мнению, не только Россия может разместить наблюдателей в непризнанной республике.
«Карабахским конфликтом занимается минская группа ОБСЕ. У нее три сопредседателя – США, Франция и Россия», - напомнил собеседник НСН.
Азербайджанский политолог Адгезал Мамедов в эфире НСН объяснил, почему Баку настороженно относится к идее ввода российских наблюдателей.
«Азербайджан хочет объективного, справедливого отношения России к этой проблеме. Эта проблема разрушила Советский Союз. Потому что был несправедливый подход. Нужно возвратить полностью захваченные земли Азербайджана. А судьбу Нагорного Карабаха решит руководство Азербайджана при учете мнений всех сторон, прагматично, исходя из требований народа. Россия признает территориальную целостность Азербайджана. Она - наш стратегический партнер. На территории Азербайджана сейчас идет война. Мы освобождаем свои земли от захватчиков. Мы хотим, чтобы Россия относилась к нам более объективно», - пояснил Мамедов.
Он также высказал предположение, почему до сих пор не удалось добиться прекращения огня в Карабахе, несмотря на достигнутое в Москве соглашение.
«Нагорно-Карабахские армяне – это граждане Азербайджана. Наш президент, руководство относятся к ним, как к полноправным гражданам Азербайджанской Республики. В последние дни здравомыслящие люди из Нагорного Карабаха, представители интеллигенции армянской общины через свои соцсети обращаются к руководству Азербайджана, чтобы оно освободило их от хунты, которая сейчас руководит Нагорным Карабахом. Наша цель – освободить наших граждан от этой хунты», – сказал азербайджанский эксперт.
Отметим, что глава правительства Армении Никол Пашинян отказался от переговоров с Азербайджаном без определения статуса непризнанной Нагорно-Карабахской республики.
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