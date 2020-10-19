Новости за ночь: Президент Армении оценил возможность признания Карабаха
Президент Армении Армен Саркисян сообщил, в каком случае его страна может признать независимость Нагорного Карабаха.
В интервью газете «Коммерсант» он напомнил, что в 1994 году Ереван приостановил процесс признания Нагорного Карабаха, чтобы в ходе переговоров решить вопрос о его «конечном статусе».
Саркисян подчеркнул, что непризнание республики связано лишь с желанием решить вопрос путём мирных переговоров. И в этом случае Ереван готов ждать, передает RT.
Однако если Азербайджан «ни в коем случае не будет идти путём переговоров», то Армения признает независимость Карабаха, сообщает РЕН ТВ.
По словам армянского президента, надежда есть, если Баку захочет, чтобы начали работать договоренности, которые были достигнуты в Москве. В противном случае война в Карабахе может превратиться в «намного более трагичную и масштабную войну».
Президент Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» полковник Сергей Гончаров ранее выразил уверенность в эфире НСН, что в Нагорном Карабахе воюют сирийские боевики.
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