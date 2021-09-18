Франция намерена отозвать послов из США и Австралии
Франция решила отозвать послов из США и Австралии для консультаций, поводом для этого стало подписание соглашения о создании альянса AUKUS между США, Великобританией и Австралией. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на главу МИД Франции Жан-Ива Ле Дриана.
Министр отметил, что такие меры продиктованы "исключительной серьезностью заявлений" Австралии и США. По словам Ле Дриана, соответствующее распоряжение дал президент Франции Эммануэль Макрон.
По мнению дипломата, поведение Австралии является "неприемлемым". Ранее стало известно о расторжении договора между Францией и Австралией на покупку неядерных подводных лодок. Австралийские власти выбрали ядерные подлодки, созданные по американской технологии.
США еще раз показали, что не видят Францию в числе великой военной державы, заявила ранее в эфире НСН профессор кафедры международных отношений и внешней политики России МГИМО Евгения Обичкина. Она объяснила, что именно США способствовали тому, что Австралия отказалась от контракта на поставку французских подводных лодок, который ранее называли «сделкой века».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,2 млн+19 905 / сут.
Умерли
197 тыс.+791 / сут.
Выздоровели
6,5 млн+16 619 / сут.
- Генерал ВС США признал, что у России мощные вооруженные силы
- Франция намерена отозвать послов из США и Австралии
- В Сибири потерялась туристическая группа РГО
- В избиркоме Севастополя прокомментировали данные о вбросах
- Пентагон признал ошибочным удар США по Кабулу в августе
- Россияне собрали 86 млн рублей для пострадавших при стрельбе в казанской школе
- Великобритания смягчит систему ограничений въезда в страну
- ЦИК назвал явку на выборах в Госдуму в первый день
- Более 100 DDоS-атак совершено на сервис по наблюдению за онлайн-выборами
- Талибы приготовили проект новой конституции Афганистана
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru