Франция намерена отозвать послов из США и Австралии

Франция решила отозвать послов из США и Австралии для консультаций, поводом для этого стало подписание соглашения о создании альянса AUKUS между США, Великобританией и Австралией. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на главу МИД Франции Жан-Ива Ле Дриана.

Министр отметил, что такие меры продиктованы "исключительной серьезностью заявлений" Австралии и США. По словам Ле Дриана, соответствующее распоряжение дал президент Франции Эммануэль Макрон.

По мнению дипломата, поведение Австралии является "неприемлемым". Ранее стало известно о расторжении договора между Францией и Австралией на покупку неядерных подводных лодок. Австралийские власти выбрали ядерные подлодки, созданные по американской технологии.

США еще раз показали, что не видят Францию в числе великой военной державы, заявила ранее в эфире НСН профессор кафедры международных отношений и внешней политики России МГИМО Евгения Обичкина. Она объяснила, что именно США способствовали тому, что Австралия отказалась от контракта на поставку французских подводных лодок, который ранее называли «сделкой века».

