Крашенинников рассказал о зарубежной недвижимости чиновников
Госдума РФ не будет вносить поправки в законодательство по вопросу владения чиновниками недвижимостью за рубежом. Об этом рассказал председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
Он пояснил, что большая часть недвижимости госслужащих находится в бывших республиках СССР.
«У нас самое большее количество недвижимости за рубежом именно в странах СНГ, а не в Великобритании, США и Испании», - цитирует «Интерфакс» парламентария.
Крашенинников добавил, что в России есть «достаточно четкое антикоррупционное законодательство», согласно которому каждый чиновник обязан подавать декларацию о доходах и указывать недвижимость, которой владеет.
Депутат также напомнил, что вскоре в России вступят в силу поправки, касающиеся запрета на иностранное гражданство чиновников, двойное гражданство и вида на жительство.
Президент РФ 30 апреля подписал закон о запретах иметь иностранное гражданство и вид на жительство за рубежом для государственных и муниципальных служащих, военнослужащих и других категорий должностей.
Накануне сенатор Сергей Цеков заявил, что госчиновникам необходимо запретить владеть зарубежной недвижимостью. Он пояснил, что она может стать угрозой национальной безопасности.
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