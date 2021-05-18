Крашенинников рассказал о зарубежной недвижимости чиновников

Госдума РФ не будет вносить поправки в законодательство по вопросу владения чиновниками недвижимостью за рубежом. Об этом рассказал председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Он пояснил, что большая часть недвижимости госслужащих находится в бывших республиках СССР.

«У нас самое большее количество недвижимости за рубежом именно в странах СНГ, а не в Великобритании, США и Испании», - цитирует «Интерфакс» парламентария.

Крашенинников добавил, что в России есть «достаточно четкое антикоррупционное законодательство», согласно которому каждый чиновник обязан подавать декларацию о доходах и указывать недвижимость, которой владеет.

Депутат также напомнил, что вскоре в России вступят в силу поправки, касающиеся запрета на иностранное гражданство чиновников, двойное гражданство и вида на жительство.