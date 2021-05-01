Путин обязал чиновников сообщать об отсутствии гражданства РФ
Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому чиновники обязаны сообщать работодателю об отсутствии российского гражданства, а также о наличии иностранного гражданства, подданства и вида на жительства. Данный документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Соответствующие изменения внесены в Трудовой кодекс РФ. Теперь сотрудники госорганов и органов местного самоуправления должны в письменной форме извещать работодателя об отсутствии российского гражданства, а также о прекращении гражданства. В последнем случае чиновник лишится возможности продолжать работу, а трудовой договор с ним будет расторгнут.
При этом в пояснительной записке к законопроекту указано, что речь идет о должностях, которые подразумевают допуск к гостайне, если федеральными законами или международными договорами РФ не предусмотрен другой порядок действий.
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