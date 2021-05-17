Сенатор предложил запретить чиновникам владеть недвижимостью за рубежом
Сенатор Сергей Цеков заявил, что госчиновникам необходимо запретить владеть зарубежной недвижимостью. По его словам, сейчас для госслужищих действует запрет на владение счетами в зарубежных банках, однако «на любого гражданина России, владеющего иностранной недвижимостью, может оказываться давление».
По мнению члена Совета Федерации, запрет на недвижимость за границей должен быть введен по аналогии на запретом на зарубежные счета.
«Я считаю, что здесь и недвижимость, и банковские счета - это одно и то же в этом контексте. И то, и другое можно арестовать», - пояснил сенатор в беседе с РИА Новости.
В декабре прошлого года президент России Владимир Путин подписал указ, запрещающий участие в Совете безопасности РФ лиц, имеющих двойное гражданство и счета за границей. Аналогичный запрет касается также депутатов Госдумы и сенаторов, президента и министров.
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