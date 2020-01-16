КПРФ воздержится при голосовании за кандидатуру Мишустина
Представители фракции КПРФ в Госдуме решили воздержаться при голосовании за кандидатуру главы ФНС Михаила Мишустина на пост премьер-министра России. Эту информацию уже подтвердил депутат Алексей Корниенко, передает РИА Новости.
На встрече с фракцией коммунистов Мишустин обещал приложить все усилия для борьбы с бедностью населения. Он также анонсировал изменения в составе правительства РФ, однако деталей не привел: они появятся после консультаций.
Кандидатуру Мишустина на пост премьер-министра в среду, 15 января выдвинул президент России Владимир Путин сразу после отставки правительства Дмитрия Медведева.
В четверг Мишустин встречается с политическими фракциями в Госдуме. Он уже пообщался с представителями «Единой России», и партия, обладающая большинством в нижней палате парламента, решила поддержать его кандидатуру.
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