КПРФ воздержится при голосовании за кандидатуру Мишустина

На встрече с фракцией коммунистов Мишустин обещал приложить все усилия для борьбы с бедностью населения. Он также анонсировал изменения в составе правительства РФ, однако деталей не привел: они появятся после консультаций.

Кандидатуру Мишустина на пост премьер-министра в среду, 15 января выдвинул президент России Владимир Путин сразу после отставки правительства Дмитрия Медведева.

В четверг Мишустин встречается с политическими фракциями в Госдуме. Он уже пообщался с представителями «Единой России», и партия, обладающая большинством в нижней палате парламента, решила поддержать его кандидатуру.

