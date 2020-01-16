«Единая Россия» одобрила кандидатуру Мишустина

16 января 202010:23

Фракция «Единая Россия» единогласно одобрила кандидатуру главы ФНС Михаила Мишустина на пост премьер-министра РФ. Об этом сообщает АГН «Москва».

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Кандидатуру Мишустина предложил 15 января президент Владимир Путин после отставки правительства Дмитрия Медведева. В четверг, 16 января, Мишустин встречается с фракциями «Единая Россия», ЛДПР, КПРФ и «Справедливая Россия» в Госдуме.

Встречу с депутатами «Единой России» спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал яркой. По информации источника ТАСС, Мишустин пообещал изменения в правительстве.

Напомним, у «Единой России» большинство голосов в Госдуме.

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ФОТО: РИА Новости/Михаил Климентьев
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